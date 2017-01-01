Какой будет новая Skoda Octavia - появились первые шпионские фото

Машину еще не представили официально, но чешское издание auto.cz уже обладает шпионскими фото.

Skoda Octavia остается одним из самых популярных автомобилей в нашей стране, поэтому появление новой модели не могло пройти незаметно.

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Машину еще не представили официально, но чешское издание auto.cz уже обладает шпионскими фото. Причем камуфляжа на этих фото с тестового заезда почти нет.

Во-первых, у новой Октавии не будет неоднозначных раздельных фар - у авто та же “треугольная“ оптика, что и у Superb.

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Радиаторная решетка станет более рельефной, как у недавно представленной Scala. А вот сзади главной изюминкой станет надпись марки на крыше багажника, которая придет на смену логотипу. В целом стоит отметить ставку на острые края. Осталось дождаться фото салона.

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