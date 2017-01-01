Заборчики из специальных красных столбиков используют, чтобы предотвратить парковки с нарушениями.

Конец стихийной парковке: На площади возле вокзала в Киеве установили делиентары

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Конец стихийной парковке: На площади возле вокзала в Киеве установили делиентары

Так называемые “делинеаторы“ можно увидеть в Киеве все чаще. Теперь их установили и возле Центрального вокзала. Об этом сообщает Авто24.

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Заборчики из специальных красных столбиков используют, чтобы предотвратить парковки с нарушениями.

Также с помощью “делинеаторов“ отделили первую полосу движения возле входа в Центральный вокзал для обеспечения беспрепятственной скорой высадки пассажиров из частных автомобилей.

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Кроме этого перед пешеходным переходом через первый проезд скоро закончат установку “лежачего полицейского“.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада проголосовала за повышение штрафов за непристегнутый ремень в 10 раз.