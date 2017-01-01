Бешеная газонокосилка установила рекорд скорости на трассе - видео

Газонокосилка Honda Mean Mower V2 поставила рекорд по разгону с места до 100 миль в час (161 км в час).

Быстрые машины не обязательно должны быть большими и элегантными, как традиционные спорткары. Иногда достаточно легкого и небольшого кузова... например, как у газонокосилки.

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И это не шутка - на недавнем заезде в Германии газонокосилка Honda Mean Mower V2 поставила рекорд по разгону с места до 100 миль в час (161 км в час). На эту задачу у необычного транспортного средства ушло всего 6,285 секунды, а это быстрее, чем у ряда крутых спорткаров, во главе с McLaren F1. На мероприятии присутствовали инспекторы книги рекордов Гиннесса , которые подтвердили достижение рекорда.

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Секрет газонокосилки простой - Mean Mower оснащена литровым мотором от спортбайка Honda CBR1000R Fireblade мощностью 189 л.с. и 114 Нм крутящего момента. Создатели рассчитывают, что в дальнейшем аппарат сможет показать максимальную скорость свыше 240 км/час.

Ранее сообщалось, что в Румынии водителю выписали штраф на рекордную сумму.