Бешеная газонокосилка установила рекорд скорости на трассе - видео
Быстрые машины не обязательно должны быть большими и элегантными, как традиционные спорткары. Иногда достаточно легкого и небольшого кузова... например, как у газонокосилки.
Читай также: ТОП-5 самых смешных автомобильных рекордов Гиннеса
И это не шутка - на недавнем заезде в Германии газонокосилка Honda Mean Mower V2 поставила рекорд по разгону с места до 100 миль в час (161 км в час). На эту задачу у необычного транспортного средства ушло всего 6,285 секунды, а это быстрее, чем у ряда крутых спорткаров, во главе с McLaren F1. На мероприятии присутствовали инспекторы книги рекордов Гиннесса, которые подтвердили достижение рекорда.
Читай также: “Самое быстрое авто на планете“ выставили на продажу
Секрет газонокосилки простой - Mean Mower оснащена литровым мотором от спортбайка Honda CBR1000R Fireblade мощностью 189 л.с. и 114 Нм крутящего момента. Создатели рассчитывают, что в дальнейшем аппарат сможет показать максимальную скорость свыше 240 км/час.
Ранее сообщалось, что в Румынии водителю выписали штраф на рекордную сумму.
Полная версия правил