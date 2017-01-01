Бэкхем роскошно тюнинговал внедорожник Rolls-Royce Cullinan

Самым оригинальным изменением стала замена статуэтки на носу Rolls-Royce на маленькую фигурку самого футболиста.

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Известный футболист Бекхэм заказал очень крутой тюнинг роскошного внедорожника Rolls-Royce Cullinan.

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Правда не тот самый Бекхэм и не тот футбол. Машину заказал игрок в американский футбол Одел Бекхэм-младший, кстати, один из самых высокооплачиваемых спортсменов в данный момент.

Тюнинг выполнило ателье Dreamworks Motorsports - машина оклеена оранжевой пленкой и получила огромные 26-дюймовые катки. Тюнинг Роллс-Ройс Куллинан также включает тонировку оптики и установку сабвуфера в багажнике.

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Самым оригинальным изменением стала замена статуэтки на носу Rolls-Royce на маленькую фигурку самого футболиста.

Ранее сообщалось, что в миниатюрное ретроавто установили мощнейший двигатель.