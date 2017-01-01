Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бэкхем роскошно тюнинговал внедорожник Rolls-Royce Cullinan

Комментариев: 0
Самым оригинальным изменением стала замена статуэтки на носу Rolls-Royce на маленькую фигурку самого футболиста.
Бэкхем роскошно тюнинговал внедорожник Rolls-Royce Cullinan
© topgir
Фото 1/5
Бэкхем роскошно тюнинговал внедорожник Rolls-Royce Cullinan
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Известный футболист Бекхэм заказал очень крутой тюнинг роскошного внедорожника Rolls-Royce Cullinan.

Читай также: Настоящий “паркетник“: Беларуский водитель обклеил свое Peugeot 605 деревом

Правда не тот самый Бекхэм и не тот футбол. Машину заказал игрок в американский футбол Одел Бекхэм-младший, кстати, один из самых высокооплачиваемых спортсменов в данный момент.

Тюнинг выполнило ателье Dreamworks Motorsports - машина оклеена оранжевой пленкой и получила огромные 26-дюймовые катки. Тюнинг Роллс-Ройс Куллинан также включает тонировку оптики и установку сабвуфера в багажнике.

Читай также: Неизвестный автомобиль замаскировали под Bugatti Veyron и продают за 6000 долларов

Самым оригинальным изменением стала замена статуэтки на носу Rolls-Royce на маленькую фигурку самого футболиста.

Ранее сообщалось, что в миниатюрное ретроавто установили мощнейший двигатель.

Поделись:
Теги: авто, Rolls-Royce Cullinan, футбол
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь