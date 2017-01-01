Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Суперкар за 250 долларов: Китайская полиция продает Ferrari по цене металлолома

Комментариев: 0
За машину решили побороться сразу 1,5 тысячи человек.
Суперкар за 250 долларов: Китайская полиция продает Ferrari по цене металлолома
© news.sina.com
Фото 1/5
Суперкар за 250 долларов: Китайская полиция продает Ferrari по цене металлолома
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Это не шутка. В Китае действительно продают суперкар Ferrari 599 GTB, как металлолом, всего за 250 долларов. Об этом сообщают местные СМИ.

Читай также: Один из 106 в мире: В Киеве засветился редчайший автобус “Юность“

Автомобиль попал в ДТП (хотя следов повреждения и нет), а его хозяин сбежал. Выяснилось, что у суперкара нет страховки, а номера подделаны. Автомобиль находится в стране незаконно и хозяина найти не удалось.

Поэтому машину было решено выставить на продажу, как металлолом, всего за 250 долларов. Учитывая то, что авто нелегально и пользоваться им нельзя, решение казалось логичным.

Читай также: Каким будет новый бюджетный кроссовер Renault за 7600 долларов

Пока о “халяве“ не узнали в Интернете. За машину решили побороться сразу 1,5 тысячи человек. В итоге властям пришлось на время снять машину с торгов.

Ранее публиковался ТОП-10 самых надежных б/у авто не старше 6 лет.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

<
Поделись:
Теги: Китай, Ferrari 599 GTB, продажа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь