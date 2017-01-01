Суперкар за 250 долларов: Китайская полиция продает Ferrari по цене металлолома

За машину решили побороться сразу 1,5 тысячи человек.

Это не шутка. В Китае действительно продают суперкар Ferrari 599 GTB, как металлолом, всего за 250 долларов. Об этом сообщают местные СМИ.

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Автомобиль попал в ДТП (хотя следов повреждения и нет), а его хозяин сбежал. Выяснилось, что у суперкара нет страховки, а номера подделаны. Автомобиль находится в стране незаконно и хозяина найти не удалось.

Поэтому машину было решено выставить на продажу, как металлолом, всего за 250 долларов. Учитывая то, что авто нелегально и пользоваться им нельзя, решение казалось логичным.

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Пока о “халяве“ не узнали в Интернете. За машину решили побороться сразу 1,5 тысячи человек. В итоге властям пришлось на время снять машину с торгов.

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