В Италии переделали УАЗ "Буханку" в крутой дом на колесах

Засветившаяся в Италии “Буханка“ - достаточно интересное явление.

Некоторые страны известны своим автопромом - их машины можно увидеть во всем мире. Но о советских авто такого явно не скажешь. Поэтому засветившаяся в Италии “Буханка“ - достаточно интересное явление, тем более с таким интересным тюнингом. Об этом сообщает auto.bigmir.net, со ссылкой на страничку в Фейсбук Khytrov Maksym.

Читай также: Британские мастера создали супер-роскошный тюнинг микроавтобуса Volkswagen T6

Машину переделали в любопытный дом на колесах. Автокемпер привлекает внимание высокой надстройкой с дополнительными окошками по бокам. На крыше также видим мощный решетчатый багажник, в передней части которого видим вещевые боксы, а сзади – канистры с топливом.

Доступ к багажнику облегчает съемная лесенка, которая закреплена с левой стороны высокой крыши. Просматривается что-то наподобие защитной сетки перед фарами головного света. Номера у УАЗа, что интересно, местные - авто зарегистрировано в Турине.

Ранее сообщалось, что китайские тюнинг-мастера превратили Suzuki Jimny в “Гелендваген“.