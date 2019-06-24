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В Италии переделали УАЗ "Буханку" в крутой дом на колесах

Комментариев: 3
Засветившаяся в Италии “Буханка“ - достаточно интересное явление.
Номера у УАЗа, что интересно, местные
Номера у УАЗа, что интересно, местные
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Некоторые страны известны своим автопромом - их машины можно увидеть во всем мире. Но о советских авто такого явно не скажешь. Поэтому засветившаяся в Италии “Буханка“ - достаточно интересное явление, тем более с таким интересным тюнингом. Об этом сообщает auto.bigmir.net, со ссылкой на страничку в Фейсбук Khytrov Maksym.

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Машину переделали в любопытный дом на колесах. Автокемпер привлекает внимание высокой надстройкой с дополнительными окошками по бокам. На крыше также видим мощный решетчатый багажник, в передней части которого видим вещевые боксы, а сзади – канистры с топливом. 

Доступ к багажнику облегчает съемная лесенка, которая закреплена с левой стороны высокой крыши. Просматривается что-то наподобие защитной сетки перед фарами головного света. Номера у УАЗа, что интересно, местные - авто зарегистрировано в Турине.

Ранее сообщалось, что китайские тюнинг-мастера превратили Suzuki Jimny в “Гелендваген“.

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Теги: тюнинг, УАЗ, Буханка
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  24.06.2019, 14:03
Оценка:  0
гость
Основная фишка буханки - ревизия и мелкий ремонт движка и кпп не выходя из салона.
гость  (аноним)  24.06.2019, 14:01
Оценка:  0
гость
Кстати переделки совсем немного, и сейчас скорые повышенной проходимости выпускают с такой "шляпой" на крыше.
гость  (аноним)  24.06.2019, 13:58
Оценка:  0
гость
Ну УАЗ техника двойного назначения и имеет минимум двойной запас прочности и ремонтопригодности, вот только Украина тут каким боком?
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