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Мост Патона перекроют на 12 часов - Киевавтодор

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Движение перекроют частично, с 20:00 17 июля до 8:00 18 июля.
На это время автомобилистов просят по возможности воспользоваться альтернативными дорогами
На это время автомобилистов просят по возможности воспользоваться альтернативными дорогами
wikipedia.org

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На мосту Патона в Киеве будет ограничено движение. Об этом водителей предупреждает “Киевавтодор“.

Движение перекроют частично, с 20:00 17 июля до 8:00 18 июля, в связи с ремонтными работами. На это время автомобилистов просят по возможности воспользоваться альтернативными дорогами.

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“Мы продолжаем ремонтировать асфальтовое покрытие правобережной развязки моста им. Патона (турбины). В этот раз будем снимать старый асфальт на проезде от моста до бульвара Дружбы Народов. Чтобы не осложнять трафик мы будем работать ночью“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с недостроенного моста метро на Троещину начали демонтировать опоры.

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Теги: мост Патона, Киев, перекроют дороги
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