"Волга" с сюрпризом: Каким был секретный скоростной автомобиль для спецслужб

Необычную модель “Волги” ГАЗ-23 создавали по требованию КГБ в условиях секретности.

Помните в фильмах “Люди в черном“ неприметные машины, которые после нажатия кнопки превращались в сверхскоростные авто, которые могут ездить по крыше тоннеля вверх ногами?

Оказывается, что-то похожее было и в Советском союзе. Правда, сверхспособностью была скорость около 170 км в час и по крыше покататься вряд ли получилось бы. Подробности рассказал Автоцентр.

Читай также: Как ездит самый быстрый автомобиль 1911 года сейчас - неожиданное видео

Необычную модель “Волги” ГАЗ-23 создавали по требованию КГБ в условиях секретности. Им нужен был транспорт для работы автомобилем сопровождения в правительственных кортежах, способный догонять иномарки, на которых ездили сотрудники посольств западных стран.

И притом внешне спецавтомобиль должен быть неотличим от серийных машин. Единственное, что могло выдать “догонялку” внимательному гражданину - указатель режимов автоматической трансмиссии. Впрочем, такие же были на обычных “Волгах” с АКП.

Читай также: Во Львове выставили на продажу роскошный спорткар Opel 30-х годов

Внешне ничего не говорит о том, что это самая динамичная легковушка Союза. Чтобы автомобиль мог, как того требовали техусловия, развивать 160 км/ч, под его капот вместо обычной рядной “четверки” втиснули 5,5-литровый V8 от правительственной “Чайки” мощностью 195 л.с. Причем вместе с коробкой-автоматом.

Кроме силового агрегата, у ГАЗ-23 доработана подвеска и тормоза, чтобы адаптировать машину к езде на скоростях до 160 км/ч. Из любопытного - здесь даже капот нельзя было открыть выше 5 см вне гаража - чтобы никто не увидел что прячется внутри. А в более поздних версиях ставили третью бутафорскую педаль.

Ранее сообщалось, что на базе культового социалистического авто создали крутой городской электрокар.