Что владельцы "евроблях" потребовали от президента Зеленского

В первую очередь, активисты предлагают убрать коэффициент возраста из формулы расчета суммы растаможки.

Представители общественной организации “АвтоЕвроСила“ озвучили свои ожидания от Президента и его партии по поводу растаможки “евроблях“. Об этом говорится в видеообращении организации.

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В первую очередь, активисты предлагают убрать коэффициент возраста из формулы расчета суммы растаможки автомобилей:

“Считаем, что наиболее приемлемый вариант, который можно быстро ввести с минимальными изменениями законодательства, это в существующем законе из формулы расчета акциза убрать коэффициент возраста автомобиля, который доходит до 200% от его стоимости“, - говорится в обращении.

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Также владельцев “евроблях“ просят поторопиться с принятием решений из-за грядущих штрафов.

“Мы просим Вас в ближайшее время провести круглый стол с представителями союзов владельцев авто на иностранной регистрации со всей Украины и специалистами вашей команды, чтобы вместе найти способ введения необходимых изменений при условии, что принять данные законопроекты можно сразу с начала работы Верховной Рады нового созыва, потому что неоправданно высокие и обоснованные штрафы в 170 000 гривен начнутся уже в День Независимости 24 августа“.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал, когда будет решена проблема “евроблях“.