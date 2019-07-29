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Что владельцы "евроблях" потребовали от президента Зеленского

Комментариев: 4
В первую очередь, активисты предлагают убрать коэффициент возраста из формулы расчета суммы растаможки.
Также владельцев “евроблях“ просят поторопиться с принятием решений
Также владельцев “евроблях“ просят поторопиться с принятием решений
Скриншот видео

Представители общественной организации “АвтоЕвроСила“ озвучили свои ожидания от Президента и его партии по поводу растаможки “евроблях“. Об этом говорится в видеообращении организации.

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В первую очередь, активисты предлагают убрать коэффициент возраста из формулы расчета суммы растаможки автомобилей:

“Считаем, что наиболее приемлемый вариант, который можно быстро ввести с минимальными изменениями законодательства, это в существующем законе из формулы расчета акциза убрать коэффициент возраста автомобиля, который доходит до 200% от его стоимости“, - говорится в обращении.

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Также владельцев “евроблях“ просят поторопиться с принятием решений из-за грядущих штрафов.

“Мы просим Вас в ближайшее время провести круглый стол с представителями союзов владельцев авто на иностранной регистрации со всей Украины и специалистами вашей команды, чтобы вместе найти способ введения необходимых изменений при условии, что принять данные законопроекты можно сразу с начала работы Верховной Рады нового созыва, потому что неоправданно высокие и обоснованные штрафы в 170 000 гривен начнутся уже в День Независимости 24 августа“.

Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал, когда будет решена проблема “евроблях“.

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Теги: евробляхи, растаможка, АЕС, Зеленский
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  29.07.2019, 15:26
Оценка:  0
гость
Оху евшие дождутся пи здюлины хитрожопые жлобы
гость  (аноним)  29.07.2019, 15:10
Оценка:  0
гость
Нет денег на растаможку, пусть ездят на маршрутке а лучше на велосипеде.А то хито сделанные
гость  (аноним)  29.07.2019, 14:24
Оценка:  +4
гость
Запретить ввоз евробляхи! Что бы не загрязняли воздух старьем!!!
гость  (аноним)  29.07.2019, 14:15
Оценка:  +2
гость
... и сделать топливо для блях бесплатным!!!
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