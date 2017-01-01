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Зеленский рассказал, когда будет решена проблема "евроблях"

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Владельцем "евроблях" придется платить крупные штрафы уже с 22 августа.
Зеленский пообещал решить вопрос, как только будет сформирована новая Верховная Рада
Зеленский пообещал решить вопрос, как только будет сформирована новая Верховная Рада
unian.net

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал "евробляхерам" решить проблему крупных штрафов. Об этом сообщает Авто Евро Сила, на своей странице в Facebook.

“Евробляхеры“ жаловались на непомерные штрафах за управление автомобилями на иностранном регистрации, которые вступят в силу 22 августа. Зеленский пообещал решить этот вопрос как только будет сформирована новая Верховная Рада.

Об этом политик заявил на встрече с владельцами автомобилей на еврономерах на закарпатский таможне. 

Ранее стало известно, что сделают с брошенными на границе "евробляхами".

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Теги: евробляхи, Зеленский, штрафы
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