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В ОАЭ предлагают собирать брошенные суперкары за $40 тысяч в год

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Если вам больше 21 года, и вы готовы в любой момент отправиться в пустыню Дубая на поиски брошенных спорткаров и премиальных авто.
Множество суперкаров были брошены жителями ОАЭ, которые бежали со страны из-за долгов
Множество суперкаров были брошены жителями ОАЭ, которые бежали со страны из-за долгов
Скриншот видео

Вы наверное видели множество совершенно непостижимых для нас фотографий заброшенных в Арабских Эмиратах дорогущих суперкаров. В связи с количеством брошенных элитных автомобилей в ОАЭ появилась вакансия охотника за дорогими брошенками. Об этом сообщает The Sun.

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Сообщается, что претендент должен быть старше 21 года, быть готовым в любой момент отправиться в пустыню Дубая на поиски брошенных спорткаров и премиальных авто.

За свои труды работнику обещают не только ставку в $40 тысяч, но также командировочные и компенсацию на транспортные расходы. Кроме того, ему положен процент от перепродажи каждого найденного автомобиля.

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В пустыне скаут должен разыскивать заброшенные в песках или на пустующих виллах авто и сообщать о них работодателю, чтобы эвакуировать их.

Множество суперкаров были брошены жителями ОАЭ, которые бежали со страны из-за долгов, ибо законы шариата не подразумевают процедуру банкротства и защиты от кредиторов.

Ранее сообщалось, что в Киеве засветился первый кабриолет Lamborghini.

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Теги: шейх, Эмираты, ОАЭ, суперкары
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