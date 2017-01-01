Новый начальник таможни Украины рассказал, что будет с "евробляхами"

С “евробляхами“ Нефедов категоричен - нелегальных нерастаможенных автомобилей в Украине не должно быть.

Тем не менее, глава таможни за более доступные цены на растаможку facebook.com

В Сети появился интересный комментарий нового главы таможни Максима Нефедова по поводу “евроблях“. Своим видением ситуации он поделился в интервью thepage.

Читай также: Что владельцы “евроблях“ потребовали от президента Зеленского

Напомним, что именно Нефедов ответственен за запуск электронной системы госзакупок ProZorro, поэтому его назначение на пост руководителя создало много ожиданий относительно прозрачного будущего этой структуры.

Первым делом Нефедов объяснил, что б/у автомобили в Европе дешевые из-за того, что там очень дорого обходится владение старыми машинами. Другими словами, в Европе в бюджет платят за пользование машиной, в то время, как у нас - за владение ею.

Читай также: Украину может захлестнуть волна дешевых б/у авто из Китая

“У нас такая система налогообложения: мы облагаем не владение машиной, а машину. Во-первых, машину легко обложить. Во-вторых, если, например, увеличить акциз на бензин, как в Европе, то это ударит по стоимости хлеба и молока. Машины у нас ассоциируется с богатством. Богатых типа не жалко, давайте с них возьмем по полной“, - говорит Нефедов.

Тем не менее, глава таможни за более доступные цены на растаможку. Но, в разумных пределах - чтобы бюджет оставался сбалансированным и были продуманны все другие побочные моменты, такие, как перегрузка центров городов.

Читай также: Сеть поразило фото “Жигули“ в Украине на чешских “евробляхах“

“Только это возможно, чтобы бюджет оставался сбалансированным. Тогда расходы надо тоже снижать. Но надо понимать, что если мы это позволяем, то должны еще дополнительно подумать над вещами, которые делают все крупные города мира, чтобы ограничить количество машин в центре. Например, резко увеличить стоимость парковки в исторических центрах, или, как в Китае, разрешать проезд по четным дням машинам с четными номерами, по нечетным с нечетными“.

А вот с “евробляхами“ Нефедов категоричен - нелегальных нерастаможенных автомобилей в Украине не должно быть.

Читай также: Какой средний возраст перегоняемых в Украину “евроблях“

“Точно не должно быть машин на иностранной регистрации, которые ездят в Украине годами. Но должна быть возможность поставить такое авто на украинскую регистрацию по нормальной цене, в зависимости от машины. И чтобы это не противоречило соглашению об ассоциации. У нас есть обязанности по экологии. А так я за то, чтобы украинцы покупали дешевые автомобили, телефоны и одежду“.

Ранее сообщалось, какой средний возраст перегоняемых в Украину “евроблях“.