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В Киеве засветилась роскошная "евробляха" за миллион долларов - фото

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Речь идет конечно же о лимитированном Dartz White Horse для китайского рынка.
В Киеве засветилась роскошная "евробляха" за миллион долларов - фото
© topgir.com.ua
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В Киеве засветилась роскошная "евробляха" за миллион долларов - фото
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В Киеве засветилась одна из самых необычных “евроблях“ в стране. Об этом сообщает ТопЖыр.

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Ранее этот внедорожник на румынских номерах замечали в Одессе. По слухам, принадлежит он молдавской службе проката элитных авто. Среди владельцев - шейхи, звезды шоу-бизнеса и миллиардеры..

Речь идет конечно же о лимитированном Dartz White Horse для китайского рынка. Его стоимость может колебаться в пределах 300 000 – 1 000 000 долларов. 

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Конечно, цена Дартз зависит от его комплектации, а она может быть ну очень роскошной. Например, салон запросто могут обработать кожей из полового органа кита.

Двигателей для Dartz предлагают несколько. Можно выбрать V8 и даже V12 AMG, а можно – турбодизельную восьмерку большого объема. Здесь стоит именно дизель –- 8,1-литровый 365-сильный. С ним White Horse развивает 160 км/ч.

Ранее сообщалось, что знаменитое разрезанное такси Renault Джеймса Бонда выставили на продажу.

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Теги: интересные авто, Украина, Киев, евробляха, Dartz White Horse
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