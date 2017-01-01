В Киеве засветилась роскошная "евробляха" за миллион долларов - фото

Речь идет конечно же о лимитированном Dartz White Horse для китайского рынка.

В Киеве засветилась одна из самых необычных “евроблях“ в стране. Об этом сообщает ТопЖыр.

Читай также: В Украине засняли эксклюзивный Porsche 911 GT3 RS за 6,4 млн гривен

Ранее этот внедорожник на румынских номерах замечали в Одессе. По слухам, принадлежит он молдавской службе проката элитных авто. Среди владельцев - шейхи, звезды шоу-бизнеса и миллиардеры..

Речь идет конечно же о лимитированном Dartz White Horse для китайского рынка. Его стоимость может колебаться в пределах 300 000 – 1 000 000 долларов.

Читай также: Неожиданный тюнинг: Что будет, если скрестить Москвич с Mitsubishi, Chevrolet и Renault

Конечно, цена Дартз зависит от его комплектации, а она может быть ну очень роскошной. Например, салон запросто могут обработать кожей из полового органа кита.

Двигателей для Dartz предлагают несколько. Можно выбрать V8 и даже V12 AMG, а можно – турбодизельную восьмерку большого объема. Здесь стоит именно дизель –- 8,1-литровый 365-сильный. С ним White Horse развивает 160 км/ч.

Ранее сообщалось, что знаменитое разрезанное такси Renault Джеймса Бонда выставили на продажу.