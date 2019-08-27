Охота на "евробляхи" началась: Стало известно, кого оштрафовали первым

По словам Олега Ярошевича, протокол оформили на водителя Opel Astra с еврономерами.

Первый штраф за нелегальное пользование “евробляхой“ выписали уже вечером 22 августа. Кто стал “счастливчиком“, сообщает лидер “евробляхеров“ Олег Ярошевич в Facebook.

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По его словам, протокол оформили на водителя Opel Astra с еврономерами, которого остановили на трассе Киев-Знаменка на посту “Александровка“.

Сообщается, что автомобилиста оштрафовали на 8,5 тысячи гривен (на пятьсот необлагаемых минимумов, согласно КУоАП ст. 121 п. 8.)

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Ярошевич рассказал, что здесь же было остановлено в целом около десяти “евроблях“. При этом, все они получили ранее инструкции от адвокатов и не были оштрафованы. В то же время, по его словам, под штраф подпал водитель, который не был знаком с порядком действий в подобных ситуациях.

По словам лидера “евробляхеров“, адвокаты будут оспаривать наложение штрафа, так как правоохранители действовали с нарушениями.

Ранее сообщалось, что в Украине начали штрафовать за “евробляхи“ - фото постановления.