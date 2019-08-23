В Украине начали штрафовать за "евробляхи" - фото постановления

У правоохранителей есть все права, чтобы штрафовать нарушителей.

В Украине вступили в силу жесткие штрафы за незаконное пользование “евробляхами“. И уже в первый день правоохранители начали наказывать нарушителей. Об этом сообщает “УНИАН“ со ссылкой на главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

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В сети начало расходится фото постановления о штрафе в размере 8500 гривен. Несмотря на отсутствие совместного приказа таможни и полиции, последние же начали штрафовать “евробляхи”.

По словам главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова, у правоохранителей есть все права, чтобы штрафовать нарушителей:

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“У полиции есть доступ к таможенным базам данных. Мое понимание - да“, - сообщил Нефедов.

Однако, если санкции будут отсрочены с начала работы новой Рады, очень большая вероятность, что такие постановления будут отменены.

В сети начало расходится фото постановления о штрафе в размере 8500 гривен facebook.com

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