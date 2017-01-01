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BMW выкрасил внедорожник X6 самой темной краской в мире

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Появление авто с таким крутым окрасом было только вопросом времени.
BMW выкрасил внедорожник X6 самой темной краской в мире
© Сайт производителя
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BMW выкрасил внедорожник X6 самой темной краской в мире
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Вы наверное уже слышали о “самом темном в мире материале“ по названием Vantablack. Этот материал на основе углерода поглощает 99,96%.

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Его планируют использовать в целом списке сфер на Земле и в космосе. Но согласитесь, появление авто с таким крутым окрасом было только вопросом времени. На автосалоне в Франкфурте компания BMW представит внедорожник X6 покрытый Vantablack VBx2.

Изначально его планировали окрасить еще более мощной модификацией Vantablack, но в таком случае авто теряет все свои отличительные черты дизайна и кажется человеческому глазу полностью двумерным.

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Более того изначальный цвет может обманывать зрение и человеку будет казаться, что он будто смотрит в “черную дыру“, а не на трехмерное авто.

Ранее сообщалось, что знаменитая красная Tesla Roadster сделала свой первый оборот вокруг Солнца.

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Теги: Vantablack, BMW, авто, автосалон во Франкфурте
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