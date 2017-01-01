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Рынки б/у авто в Литве опустели из-за украинцев

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Как раз на старые дизельные авто у нас самый большой акциз по новым правилам.
Местные перекупщики оказались не готовы к резкой смене законодательства в Украине
Местные перекупщики оказались не готовы к резкой смене законодательства в Украине
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Еще совсем недавно рынки б/у авто в Литве пользовались бешеной популярностью. Сейчас же три крупнейших из них оказались почти пусты. В чем причина, объяснило Авто24.

Закрыты даже кафе и пункты оформления автомобилей. Основными покупателями авто здесь теперь чаще всего местные, а украинцев не встретишь.

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Дело в том, что основная масса автомобилей, которые здесь продаются - 2002-2008 года выпуска и 95% из них - дизельные. А как раз на старые дизельные авто у нас самый большой акциз по новым правилам. Таким образом местные перекупщики оказались не готовы к резкой смене законодательства в Украине. Хотя, они могут еще успеть подстроиться и завести другие машины.

Ранее сообщалось, что владельцам “евроблях“ объяснили, отменили ли депутаты штрафы за их пользование.

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Теги: статистика, евробляхи, б/у авто
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