В Киеве уже начали штрафовать "героев парковки" заочно

Парковочные инспекторы оставляют талоны о нарушении под лобовым стеклом автомобилей.

“Героев парковки“ уже начали штрафовать заочно. Об этом сообщает Авто24.

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Парковочные инспекторы выписывают талоны о нарушении и неоплаченной стоянке и оставляют их под лобовым стеклом автомобилей. В талоне сообщается, какой пункт правил он нарушил, сумму штрафа, имя инспектора, который выписал штраф и другое.

Талон о нарушении выступает одновременно и квитанцией, по которой водитель, при желании, может оплатить штраф. Если оплатить ее в течение 10 дней со дня нарушения, то санкция уменьшится на 50%. Если же не сделать этого в течение месяца, с нарушителя потребуют штраф в двойном размере. Для обжалования штрафа также отведено 10 дней.

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У юристов такой вид дистанционного наказания вызывает сомнения. По их словам, такой штраф можно легко обжаловать в суде. Ведь постановление должно выписываться не на автомобиль и не на его юридического владельца, а непосредственно на водителя, который совершил правонарушение.

В талоне сообщается, какой пункт правил он нарушил, сумму штрафа, имя инспектора и другое auto.24tv.ua

Талон о нарушении выступает одновременно и квитанцией auto.24tv.ua

Талон о нарушении выступает одновременно и квитанцией auto.24tv.ua

Ранее сообщалось, как избежать штрафов за “евробляхи“ - рекомендация от МВД.