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ТОП-10 самых популярных электрокаров в Украине с начала года

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Предпочтение отдается обычно б/у электрокарам.
Nissan Leaf продолжает держать первенство
Nissan Leaf продолжает держать первенство
wikipedia.org

С начала года в Украине получили регистрацию почти 4,8 тысяч электроавтомобилей. Это в полтора раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщает “Укравтопром“.

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Сообщается, что предпочтение отдается обычно б/у электрокарам. Так, за январь-февраль 2019 года доля подержанных авто составила 91%, а в коммерческом сегменте – 95%.

Самым популярным электроавтомобилем остается Nissan Leaf. С начала года более 2,2 тысячи этих авто пополнили автопарк Украины.

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ТОП-10 самых популярных электрокаров в Украине в 2019 году

  • Nissan Leaf - 2,2 тысячи авто,
  • Tesla Model S - 384 авто,
  • BMW i3 - 243 авто,
  • FIAT 500е - 207 авто,
  • Volkswagen E-Golf - 198 авто,
  • Renault Zoe - 186 авто,
  • Mercedes-Benz B -Class Electric Drive - 155 авто,
  • Tesla Model X - 136 авто,
  • Chevrolet Bolt - 126 авто,
  • Jaguar I-Pace - 102 авто.

Ранее был опубликован ТОП-10 самых популярных авто в Украине в августе.

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Теги: статистика, электроавтомобили, Украина
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