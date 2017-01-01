ТОП-10 самых популярных электрокаров в Украине с начала года

Предпочтение отдается обычно б/у электрокарам.

С начала года в Украине получили регистрацию почти 4,8 тысяч электроавтомобилей. Это в полтора раза больше, чем за тот же период в прошлом году. Об этом сообщает “Укравтопром“.

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Сообщается, что предпочтение отдается обычно б/у электрокарам. Так, за январь-февраль 2019 года доля подержанных авто составила 91%, а в коммерческом сегменте – 95%.

Самым популярным электроавтомобилем остается Nissan Leaf. С начала года более 2,2 тысячи этих авто пополнили автопарк Украины.

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ТОП-10 самых популярных электрокаров в Украине в 2019 году

Nissan Leaf - 2,2 тысячи авто,

Tesla Model S - 384 авто,

BMW i3 - 243 авто,

FIAT 500е - 207 авто,

Volkswagen E-Golf - 198 авто,

Renault Zoe - 186 авто,

Mercedes-Benz B -Class Electric Drive - 155 авто,

Tesla Model X - 136 авто,

Chevrolet Bolt - 126 авто,

Jaguar I-Pace - 102 авто.

Ранее был опубликован ТОП-10 самых популярных авто в Украине в августе.