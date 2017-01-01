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В Киеве установили первый переход со светящейся разметкой

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Расходы по установке светодиодной брусчатки были покрыты фирмой-производителем.
Светящаяся разметка лучше видна в темное время пешеходам и водителям
Светящаяся разметка лучше видна в темное время пешеходам и водителям
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Совсем недавно сообщалось о том, что в мире начинают все чаще использовать светящуюся разметку пешеходных переходов, и вот теперь один из них появился и в Киеве.

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Правда у нас светящейся сделали специальную разметку по обеим сторонам от перехода. Находится новинка на перекрестке улицы Васильковской и проспекта Академика Глушкова (возле ВДНХ).

Светодиодные полоски врезали в асфальт, чтобы разметка была лучше видна в темное время суток пешеходам и водителям автомобиля.

LED-брусчатка при толщине 60 мм выдерживает весовые нагрузки в 2,5 тонны (прочность изделия соответствует характеристикам высокопрочного бетона).

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Она устойчива к износу, воздействию воды, влаги, льда, химических соединений и солей, легко очищается от загрязнений. Также LED-брусчатка устойчива к солнечному излучению, ее рабочая температура от – 40C до + 60C.

Светодиодные полоски врезали в асфальт
Светодиодные полоски врезали в асфальт
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LED-брусчатка очень устойчива к износу
LED-брусчатка очень устойчива к износу
facebook.com

Сообщается, что расходы по установке светодиодной брусчатки были покрыты фирмой-производителем.

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Теги: дороги, разметка, инновации, Киев
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