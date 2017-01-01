Как парковаться, чтобы не эвакуировали машину - напоминание
Автомобилистам стоит парковаться в специально отведенных для этого местах.
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Киевским автомобилистам напомнили, где нельзя оставлять своим машины, чтобы не нарваться на штрафы, или даже эвакуацию. Информацию опубликовал “Киевтранспарксервис“ в Facebook.
В публикации отмечается, что инспекторы по парковке могут эвакуировать машину, если она оставлена на:
- проезжей части во втором ряду,
- тротуаре,
- железнодорожных переездах,
- трамвайных путях,
- мосту,
- пешеходных переходах,
- газонах,
- выезде с прилегающих территорий,
- полосе общественного транспорта.
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Автомобилистам стоит парковаться в специально отведенных для этого местах или на платных парковках, чтобы не препятствовать движению других автомобилей и общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что владельцам “евроблях“ объяснили, отменили ли депутаты штрафы за их пользование.
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