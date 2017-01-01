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Как парковаться, чтобы не эвакуировали машину - напоминание

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Автомобилистам стоит парковаться в специально отведенных для этого местах.
Машина не должна препятствовать движению других автомобилей и общественного транспорта
Машина не должна препятствовать движению других автомобилей и общественного транспорта
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Киевским автомобилистам напомнили, где нельзя оставлять своим машины, чтобы не нарваться на штрафы, или даже эвакуацию. Информацию опубликовал “Киевтранспарксервис“ в Facebook.

В публикации отмечается, что инспекторы по парковке могут эвакуировать машину, если она оставлена на:

  • проезжей части во втором ряду,
  • тротуаре,
  • железнодорожных переездах,
  • трамвайных путях,
  • мосту,
  • пешеходных переходах,
  • газонах,
  • выезде с прилегающих территорий,
  • полосе общественного транспорта.

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Автомобилистам стоит парковаться в специально отведенных для этого местах или на платных парковках, чтобы не препятствовать движению других автомобилей и общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что владельцам “евроблях“ объяснили, отменили ли депутаты штрафы за их пользование.

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Теги: парковка, герои парковки, штрафы
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