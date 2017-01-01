Как парковаться, чтобы не эвакуировали машину - напоминание

Автомобилистам стоит парковаться в специально отведенных для этого местах.

Машина не должна препятствовать движению других автомобилей и общественного транспорта facebook.com

Читай также: Крайняя левая полоса будет уже: Вступили в силу новые правила постройки дорог

Киевским автомобилистам напомнили, где нельзя оставлять своим машины, чтобы не нарваться на штрафы, или даже эвакуацию. Информацию опубликовал “Киевтранспарксервис“ в Facebook.

В публикации отмечается, что инспекторы по парковке могут эвакуировать машину, если она оставлена на:

проезжей части во втором ряду,

тротуаре,

железнодорожных переездах,

трамвайных путях,

мосту,

пешеходных переходах,

газонах,

выезде с прилегающих территорий,

полосе общественного транспорта.

Читай также: В Киеве уже начали штрафовать “героев парковки“ заочно

Автомобилистам стоит парковаться в специально отведенных для этого местах или на платных парковках, чтобы не препятствовать движению других автомобилей и общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что владельцам “евроблях“ объяснили, отменили ли депутаты штрафы за их пользование.