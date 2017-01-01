Каким будет новый Nissan Juke 2020 - появились качественные фото

У Nissan Juke 2020 сохранился всем знакомые спрятанные ручки задних дверей в стойках.

Один из самых популярных кроссоверов Nissan Juke получает свою новую версию 10 сентября. Но уже сейчас появились качественные фото новинки.

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У Nissan Juke 2020 сохранился всем знакомые спрятанные ручки задних дверей в стойках. Сам дизайн выглядит свежее, благодаря полностью диодной оптике и увеличенной решетке радиатора.

Новинка построена на платформе CMF-B (как новые Renault Clio и Captur). Новый руль уже знаком по Qashqai (с регулировкой по высоте и вылету) и 8,0-дюймовый тачскрин мультимедиа, а отделка салона стала качественнее. Кроме того, кроссовер стал немного просторнее.

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Все Nissan Juke 2020 будут оснащены круиз-контролем и системой распознавания дорожных знаков. Среди опций появились Wi-Fi и система полуавтономного вождения ProPilot.

Сначала новый Ниссан Джук 2020 предложат только с 1,0-литровым трехцилиндровым турбомотором на 117 л.с. Можно будет выбрать 6-ступенчатую МКПП или новый 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Позже появится 1,5-литровую турбочетверка.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили внушительное кладбище автомобилей “Жигули“.