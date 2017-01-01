Hyundai показала водородные технологии на выставке в Шанхае

Hyundai планирует нарастить производственные мощности для выпуска 500 000 электромобилей на водородных топливных элементах к 2030 году.

Свое видение будущего водородного общества представила Hyundai Motor Group на выставке в Шанхае. Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на greencarcongress.

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Выставка Hyundai Hydrogen World открыта в овальном здании на 400 квадратных метрах. Здесь с помощью видео демонстрируют возможности использования энергии, добытой с помощью водородных топливных элементов, в условиях дома и на промышленном производстве.

Отдельно представлен Hyundai NEXO 2019 года с открытым FCEV. Этот электромобиль наглядно демонстрирует посетителям, как устроен внутри автомобиль на водородном топливе, какие использованы детали, как выглядит водородный бак и где он размещен.

Открытый FCEV демонстрирует, как устроен внутри автомобиль на водородном топливе greencarcongress

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Напомним, что первый продаваемый автомобиль на водородных топливных элементах был Hyundai Tucson FCEV. И был он выпущен в 2013 году.

С тех пор Hyundai Motor Group стремится закрепить за собой место мирового лидера в области этих технологий. В частности, компания планирует создать производственные мощности для выпуска 500 000 электромобилей на водородных топливных элементах к 2030 году.

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