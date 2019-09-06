Знаменитое авто Honda S2000 сделали полностью прозрачным - фотографии

Родстер полностью рабочий, тем не менее используют его минимально, чтобы не повредить кузов.

Идея сделать прозрачную машину не нова. Но конкретно это исполнение точно заслуживает внимание. В Японии засняли родстер Honda S2000 с прозрачным кузовом. Фотографиями поделились пользователи Твиттер.

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Мало того, что родстер Honda S2000 в свое время обладала самым мощным в мире 4-цилиндровым мотором без наддува. Автомобиль показали на мероприятии, посвященному к 20-летнему юбилею этой яркой модели.

Интересно, что родстер полностью рабочий, тем не менее используют его минимально, чтобы не повредить кузов. Напомним, что Honda S2000 перестали выпускать в 2009 году, после десяти лет на конвейере.

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