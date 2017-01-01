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В Киеве перекрыли мост Метро: Как доехать с левого берега на правый

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Кроме перекрытия моста, также остановилось метро на красной линии от станции "Дарница" до "Крещатика".
Наземный транспорт переполнен и на остановках толпятся люди, надеясь добраться домой
Наземный транспорт переполнен и на остановках толпятся люди, надеясь добраться домой
wikipedia.org

В среду, 18 сентября, дороги Киева сковало пробками из-за перекрытия моста Метро. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Ранее неизвестный преградил дорогу на мосту Метро и, по предварительной информации, начал угрожать его подорвать. Сейчас в районе моста много сотрудников правоохранительных органов.

Кроме перекрытия моста, также остановилось метро на красной линии от станции “Дарница“ до “Крещатика“.

В связи с инцидентом, город буквально парализовало. Наземный транспорт переполнен и на остановках толпятся люди, надеясь добраться домой.

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Добраться на левый берег сейчас лучше по зеленой ветке метро. Для этого надо поехать на метро “Театральная“ и перейти на “Золотые ворота“.

Доехав до станции “Позняки“, “Харьковская“, или “Осокорки“, можно пересесть на маршрутку и добраться буквально до любой точки на левом берегу. На правый берег тоже легче всего доехать по зеленой ветке.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки объехал по обочине пробку в Киеве - видео.

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Теги: дороги, пробки, транспорт
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