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ТОП-7 самых дорогих авто, купленных в Украине в 2019 году

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В 2019 году покупали рекордно дорогие для нашей страны машины.
Rolls-Royce Cullinan обошелся покупателям в $570-670 тыс.
Rolls-Royce Cullinan обошелся покупателям в $570-670 тыс.
wikipedia.org

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Новые автомобили в Украине покупают редко, но темпы понемногу растут. Как ни странно, самый большой прорыв произошел в сегменте элитных авто. Об этом сообщает Auto-Consulting.

В 2019 году покупали рекордно дорогие для нашей страны машины. Какие именно машины оказались на вершине рейтинга, смотрите ниже.

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ТОП-7 самых дорогих машины в Украине в 2019 году

  • Mercedes-Benz S600 Guard - $800 тыс. 
  • Rolls-Royce Phantom - $570-670 тыс.
  • Rolls-Royce Cullinan - $570-670 тыс.
  • Bentley Bentayga - $300-380 тыс.
  • Купе и кабриолеты Continental GT за $300-380 тыс.
  • Aston martin DB11 - $380 тыс долларов
  • Кроссовер Lamborghini Urus - $300 тыс.

Ранее сообщалось, что из-за проезда на “красный“ погибает два человека в день - статистика.

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Теги: статистика, ТОП-5, дорогие авто
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