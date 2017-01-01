ТОП-7 самых дорогих авто, купленных в Украине в 2019 году

В 2019 году покупали рекордно дорогие для нашей страны машины.

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Новые автомобили в Украине покупают редко, но темпы понемногу растут. Как ни странно, самый большой прорыв произошел в сегменте элитных авто. Об этом сообщает Auto-Consulting.

В 2019 году покупали рекордно дорогие для нашей страны машины. Какие именно машины оказались на вершине рейтинга, смотрите ниже.

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ТОП-7 самых дорогих машины в Украине в 2019 году

Mercedes-Benz S600 Guard - $800 тыс.

Rolls-Royce Phantom - $570-670 тыс.

Rolls-Royce Cullinan - $570-670 тыс.

Bentley Bentayga - $300-380 тыс.

Купе и кабриолеты Continental GT за $300-380 тыс.

Aston martin DB11 - $380 тыс долларов

Кроссовер Lamborghini Urus - $300 тыс.

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