"Пил только газировку": В Ровно водитель установил рекорд уровня алкоголя в крови

Алкотестер зафиксировал показатель в 5,0 промилле.

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Нацполиция Ровно поймала водителя, который повторил абсолютный антирекорд опьянения у водителя за рулем. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Алкотестер зафиксировал показатель в 5,0 промилле, что в 25 раз больше нормы. Это соответствует 1,25 литров водки.

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Один маленький нюанс. Максимальное значение полицейских алкотестеров - как раз 5 промилле. То есть “стрелку“ прибора зашкалило, а водитель мог быть еще более пьяным.

Интересно, что мужчина держался на ногах и говорил связно. Да еще и утверждал, что не пил ничего, кроме газировки.

Ранее сообщалось, как определить из какой области автомобиль по его номеру.