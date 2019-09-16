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"Пил только газировку": В Ровно водитель установил рекорд уровня алкоголя в крови

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Алкотестер зафиксировал показатель в 5,0 промилле.
Максимальное значение полицейских алкотестеров - как раз 5 промилле
Максимальное значение полицейских алкотестеров - как раз 5 промилле
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Нацполиция Ровно поймала водителя, который повторил абсолютный антирекорд опьянения у водителя за рулем. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Алкотестер зафиксировал показатель в 5,0 промилле, что в 25 раз больше нормы. Это соответствует 1,25 литров водки.

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Один маленький нюанс. Максимальное значение полицейских алкотестеров - как раз 5 промилле. То есть “стрелку“ прибора зашкалило, а водитель мог быть еще более пьяным.

Интересно, что мужчина держался на ногах и говорил связно. Да еще и утверждал, что не пил ничего, кроме газировки.

Ранее сообщалось, как определить из какой области автомобиль по его номеру.

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Теги: пьяный водитель, полиция, Ровно
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zadneprohodchik    16.09.2019, 17:06
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