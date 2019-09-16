"Пил только газировку": В Ровно водитель установил рекорд уровня алкоголя в крови
Читай также: В Белой Церкви пьяный прокурор чуть не подрался с полицейскими
Нацполиция Ровно поймала водителя, который повторил абсолютный антирекорд опьянения у водителя за рулем. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Алкотестер зафиксировал показатель в 5,0 промилле, что в 25 раз больше нормы. Это соответствует 1,25 литров водки.
Читай также: Владельцы каких авто чаще всего провоцируют ДТП - статистика
Один маленький нюанс. Максимальное значение полицейских алкотестеров - как раз 5 промилле. То есть “стрелку“ прибора зашкалило, а водитель мог быть еще более пьяным.
Интересно, что мужчина держался на ногах и говорил связно. Да еще и утверждал, что не пил ничего, кроме газировки.
Ранее сообщалось, как определить из какой области автомобиль по его номеру.
Полная версия правил