Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Сколько водителей получили штрафы за неправильную парковку в Киеве - статистика

Комментариев: 0
Учитывая, что на данный момент задействовано 16 инспекторов, по всему городу выписывается 31 штраф за один рабочий день.
Каждый инспектор в среднем выписывает два штрафа в день
Каждый инспектор в среднем выписывает два штрафа в день
facebook.com

Киевские инспектора по парковке работают чуть более 48 рабочих дней. За это время инспекция выписала 1516 штрафов и эвакуировала 546 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

Читай также: Суд в очередной раз признал радары TruCam незаконными

“Общее количество постановлений, вынесенных инспекторами парковки за период с 09.07 по 15.09 – 1516 и общая сумма наложенных административных взысканий в виде штрафа - 605 620 грн. Эвакуировано 546 автомобилей”, - говорится в сообщении.

Учитывая, что на данный момент задействовано 16 инспекторов, по всему городу выписывается 31 штраф за один рабочий день. То есть каждый инспектор выписывает два штрафа в день, что сложно назвать эффективным.

Читай также: Водителей предупреждают о новых радарах Trucam - опубликован список дорог

Согласно данным информационно-аналитической системы “Майно” г. Киев всего составлено 1196 протоколов об административных нарушениях правил парковки, из них оплачено всего 221.

Ранее сообщалось, что делать, если ваше авто эвакуируют у вас на глазах - инструкция.

Поделись:
Теги: статистика, инспектора по парковке, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь