Сколько водителей получили штрафы за неправильную парковку в Киеве - статистика

Учитывая, что на данный момент задействовано 16 инспекторов, по всему городу выписывается 31 штраф за один рабочий день.

Каждый инспектор в среднем выписывает два штрафа в день facebook.com

Киевские инспектора по парковке работают чуть более 48 рабочих дней. За это время инспекция выписала 1516 штрафов и эвакуировала 546 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

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“Общее количество постановлений, вынесенных инспекторами парковки за период с 09.07 по 15.09 – 1516 и общая сумма наложенных административных взысканий в виде штрафа - 605 620 грн. Эвакуировано 546 автомобилей”, - говорится в сообщении.

Учитывая, что на данный момент задействовано 16 инспекторов, по всему городу выписывается 31 штраф за один рабочий день. То есть каждый инспектор выписывает два штрафа в день, что сложно назвать эффективным.

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Согласно данным информационно-аналитической системы “Майно” г. Киев всего составлено 1196 протоколов об административных нарушениях правил парковки, из них оплачено всего 221.

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