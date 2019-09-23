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В Украине выпускали свои собственные электроавтомобили еще 68 лет назад

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Реальный запас хода с полной нагрузкой составлял всего 50-65 км, но для 1947 года это совсем неплохо.
В Украине выпускали свои собственные электроавтомобили еще 68 лет назад
© auto.24tv.ua
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В Украине выпускали свои собственные электроавтомобили еще 68 лет назад
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Электромобили в Украине становятся все более популярными, но своей серийной модели наша страна не выпускала. Впрочем, это не совсем так. Авто24 рассказало о первом электроавтомобиле в Украине, выпущенном еще в 1947 году.

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Электроавтомобили НАМИ-750 и НАМИ-751 разработали на базе института НАМИ и Львовского автобусного завода после войны, когда страна нуждалась в любом транспорте.

Получился абсолютно оригинальный электрокар, уникальный для своего времени. Как и у современных электромобилей, для электро-ЛАЗов конструкторы создали специальные, нестандартные батареи.

Они были двух видов - сначала свинцово-кислотные, затем - более долговечные железо-никелевые, с ресурсом 750 циклов и напряжением 80 - 84 вольта.

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Реальный запас хода с полной нагрузкой составлял всего 50-65 км, а пустая машина пробегала до 80 км. Грузоподъемность авто 0,5 и 1,5 тонны в зависимости от модели.

Тем не менее, были выпущены 20 машин, которые неплохо показали себя в эксплуатации. Но обычные автомобили были намного дешевле, поэтому развивать электрокары не стали.

Ранее сообщалось, что о чем говорит стенд Skoda на автосалоне в Франкфурте.

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Теги: история, ретроавто, Украина, электрокары
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  23.09.2019, 15:34
Оценка:  0
гость
Где отечественное ядерное оружие? Made in Ukraine! Мать вашу!
Что вы нам всякой куйней мозги засераете?
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