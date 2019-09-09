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Что будет, если на обычные "Жигули" поставить двигатель от ЗИЛ-130 - эксперимент

Комментариев: 1
Мастера поставили себе цель достичь 5-секундной отметки при разгоне от 0 до всего 60 км в час.
Получившееся авто называли “ЖигаЗИЛ“
Получившееся авто называли “ЖигаЗИЛ“
Скриншот Youtube

Что не сделаешь ради просмотров в Youtube. Мастера-блогеры из Новосибирска поставили на Жигули двигатель от ЗИЛ-130. Видео появилось на канале проекта Гараж 54.

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Кроме этого они поставили задний мост и коробку передач от “Волги“. В-третьих, установили сверхширокие задние колеса.

Авторы хотели создать драгстер, поэтому движок оснастили еще и мощной турбиной, которую затем заменили на более эффективную.

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Получившееся авто называли “ЖигаЗИЛ“. Мастера поставили себе цель достичь 5-секундной отметки при разгоне от 0 до всего 60 км в час. И после нескольких неудачных заездов это получилось. Как видно из видео, во время одного заезда у пилота просто оторвалось рулевое колесо.

Ранее сообщалось, что Лукашенко рассказал, почему Илон Маск подарил ему Tesla Model S.

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Теги: ЗИЛ-130, Жигули, эксперимент
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  09.09.2019, 14:41
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гость
Лучше назвать - просто оторвалось рулевое колесо.
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