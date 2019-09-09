Что будет, если на обычные "Жигули" поставить двигатель от ЗИЛ-130 - эксперимент

Мастера поставили себе цель достичь 5-секундной отметки при разгоне от 0 до всего 60 км в час.

Что не сделаешь ради просмотров в Youtube. Мастера-блогеры из Новосибирска поставили на Жигули двигатель от ЗИЛ-130. Видео появилось на канале проекта Гараж 54.

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Кроме этого они поставили задний мост и коробку передач от “Волги“. В-третьих, установили сверхширокие задние колеса.

Авторы хотели создать драгстер, поэтому движок оснастили еще и мощной турбиной, которую затем заменили на более эффективную.

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Получившееся авто называли “ЖигаЗИЛ“. Мастера поставили себе цель достичь 5-секундной отметки при разгоне от 0 до всего 60 км в час. И после нескольких неудачных заездов это получилось. Как видно из видео, во время одного заезда у пилота просто оторвалось рулевое колесо.

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