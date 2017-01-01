С пятницы в Киеве начнут перекрывать улицы для марафона - карта

Ограничивать и возобновлять движение по другим улицам Киева во время марафона будут постепенно.

С пятницы по воскресенье, с 4 по 6 октября, в Киеве будет перекрыто множество дорог в связи с проведением Киевского международного марафона 10th Wizz Air Kyiv City Marathon. Об этом сообщается на сайте марафона.

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Так, 4 октября в 21:00 будет ограничено движение по Владимирскому проезду, улицам Аллы Тарасовой и Малой Житомирской. Разблокируют движение в воскресенье, 6 октября, в 22:00.

С самого утра в субботу, 5 октября, перекроют улицы Трехсвятительская и Владимирская (участок от Большой Житомирской до Софиевской). Возобновят движение тоже 6 октября, в 22:00.

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Ограничивать и возобновлять движение по другим улицам Киева во время марафона будут постепенно. Вся трасса Киевского марафона разбита на условные “участки”, движение транспорта на которых будет восстанавливаться сразу после того, как бегуны их преодолеют.

Вся трасса Киевского марафона разбита на условные “участки” kyivmarathon.org

Ранее сообщалось, что Крещатик планируют сделать полностью пешеходным.