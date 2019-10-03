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В США продали вездеход ГАЗ-66 по цене крутого Cadillac

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Автомобиль выпустили еще в 1983 году, после чего он стоял на вооружении армии Венгрии.
В США продали вездеход ГАЗ-66 по цене крутого Cadillac
© Bring А Trailer
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В США продали вездеход ГАЗ-66 по цене крутого Cadillac
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В США с аукциона продали армейский вездеход ГАЗ-66, по цене родстера Cadillac Allante. Интересного выходца из СССР продали на сайте Bring А Trailer на днях.

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Автомобиль выпустили еще в 1983 году, после чего он стоял на вооружении армии Венгрии. В США автомобиль завезли в 2018 году и вот теперь выгодно перепродали.

Но машина в отличном состоянии, к тому же первый владелец в США заменил некоторые детали по электропитанию и в системе охлаждения двигателя.

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Также остался родной V8 с рабочим объемом 4,2 л и мощностью 115 л.с. ГАЗ-66 продали за 7250 долларов, тогда как крутой Cadillac Allante в США можно купить за 7 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Украине выпускали свои собственные электроавтомобили еще 68 лет назад.

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Теги: интересное авто, ретроавто, советские авто
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  03.10.2019, 18:29
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гость
Какой это к черту вездеход? Барахло барахлом. Для советского солдата, конечно, сойдет, но машина паршивая. Вот если бы "Урал".
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