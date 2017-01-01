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Производство автомобилей в Украине в сентябре выросло в два раза - статистика

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Всего от января до сентября 2019 года в Украине произведено 5,3 тысячи единиц транспорта.
Статистика производства легковушек сформирована заводом “Еврокар“, выпускающим машины Skoda
Статистика производства легковушек сформирована заводом “Еврокар“, выпускающим машины Skoda
112.ua

В сентябре 2019 года в Украине собрали 960 автомобилей, что в два раза больше количество машин, выпущенных в сентябре прошлого года. Об этом сообщает “Укратопром“.

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Ассоциация сообщает, что вся статистика производства легковых автомобилей была сформирована одним единственным заводом “Еврокар“, который выпускает машины Skoda.

Производство автобусов в сентябре выросло на 30% до 92 единиц. Больше всего транспорта выработал “Эталон“ - 37 штук. Далее следует “Черкасский автобус“  35 автобусов, Часовоярский завод - 9, “ЗАЗ“ - шесть автобусов и “Богдан“ - 5.

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Всего от января до сентября 2019 года в Украине произведено 5,3 тысячи единиц транспорта, что на 4 процента больше того же периода в 2018 году.

Ранее сообщалось, сколько авто выпустили в Украине в августе.

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Теги: статистика, Украина, Укравтопром
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