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Покупка подержанных американских автомобилей подорожает

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Брокерский сбор автоматически добавляется в инвойс для оплаты выигранного автомобиля.
Предыдущие сборы (за интернет-торговлю, сервисный сбор) также остаются
Предыдущие сборы (за интернет-торговлю, сервисный сбор) также остаются
auto.ria.com

Покупка подержанных автомобилей в США продолжает оставаться привлекательной для украинцев из-за сравнительно невысоких цен. Тем не менее, цены скоро могут подняться.

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С 14 октября при оформлении выигрышного лота на аукционе Insurance Auto Auctions (IAA) вводится новый сбор - Broker Fees. Он составляет 35 долларов США с автомобиля. Предыдущие сборы (за интернет-торговлю, сервисный сбор) также остаются.

Брокерский сбор автоматически добавляется в инвойс для оплаты выигранного автомобиля. Таким образом, стоимость каждого автомобиля возрастет на эту сумму.

Ранее сообщалось, что Кабмин запретил полиции штрафовать евробляхеров до конца года.

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Теги: евробляхи, американские авто, расстаможка
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