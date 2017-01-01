Покупка подержанных американских автомобилей подорожает

Брокерский сбор автоматически добавляется в инвойс для оплаты выигранного автомобиля.

Предыдущие сборы (за интернет-торговлю, сервисный сбор) также остаются auto.ria.com

Покупка подержанных автомобилей в США продолжает оставаться привлекательной для украинцев из-за сравнительно невысоких цен. Тем не менее, цены скоро могут подняться.

Читай также: ТОП-5 самых популярных б/у машин в сентябре

С 14 октября при оформлении выигрышного лота на аукционе Insurance Auto Auctions (IAA) вводится новый сбор - Broker Fees. Он составляет 35 долларов США с автомобиля. Предыдущие сборы (за интернет-торговлю, сервисный сбор) также остаются.

Брокерский сбор автоматически добавляется в инвойс для оплаты выигранного автомобиля. Таким образом, стоимость каждого автомобиля возрастет на эту сумму.

Ранее сообщалось, что Кабмин запретил полиции штрафовать евробляхеров до конца года.