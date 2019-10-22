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Загадочную "скорую" на базе Mercedes Sprinter засняли в Киеве - почему это странно

Комментариев: 3
Скорую Mercedes-Benz Sprinter сфотографировали на днях на дорогах Киева.
Возникает вопрос, как город получил такую машину
Возникает вопрос, как город получил такую машину
autocentre.ua

Обычно Mercedes-Benz Sprinter на наших дорогах выполняют функцию маршрутки, поэтому увидеть этот автомобиль в качестве скорой медицинской помощи - ситуация достаточно редкая. Кадрами поделился Автоцентр.

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Скорую Mercedes-Benz Sprinter сфотографировали на днях на дорогах Киева. Из необычного еще можно отметить, что это Спринтер с редкой версии 4х4.

Об этом говорит увеличенный дорожный просвет. Как видно из шильдика на корме, перед нами - модель 319 CDI, то есть автомобиль укомплектован самым мощным турбодизелем из предлагаемых для данной модели - в 190 л. с.

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Возникает вопрос, зачем для города такая машина, которая и расходует больше топлива, и более жесткая на ходу? Здесь может быть два варианта: либо эта скорая иногда выезжает на грунтовую дорогу, либо машина поступила на службу в качестве гуманитарной помощи.

Из необычного еще можно отметить, что это Спринтер с редкой версии 4х4.
Из необычного еще можно отметить, что это Спринтер с редкой версии 4х4.
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что в Днепре засняли редчайший Alfa Romeo с мотором Ferrari.

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Теги: Mercedes-Benz Sprinter, интересные авто, скорая помощь
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Комментариев (3)
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Сливной_Бачок    22.10.2019, 16:28
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Сливной_Бачок
У нас каждому судье конституционного суда положена Тойота Камри, а могли бы ездить на метро.
Vasilkovich    22.10.2019, 16:27
Оценка:  0
Vasilkovich
машина прикрытия для силовых структур или бандитов
MykRom    22.10.2019, 16:21
Оценка:  0
MykRom
Либо это экстренное такси для быстрого перемещения наглых заказчиков.
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