Почему ржавая "семерка" может продаваться по цене нового Logan

“Семерка“, на первый взгляд, обычная, однако если заглянуть в салон, то всплывают интересные детали.

Что должно произойти со старым ВАЗ-2107, чтобы его сейчас продавали по цене нового Logan? Правильный ответ - известный хозяин, например, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: Электро-“Волга“: В Харькове обнаружили самый старый электрокар в Украине

Именно на этой 7-ке учился ездить автор фразы “Денег нет, но вы держитесь“. Судя по техпаспорту, машина на Медведева была зарегистрирована еще в 2001 году. С тех пор у политика появилось немало более дорогих приобретений.

Читай также: Уникальную коллекцию стареньких Skoda продают по цене двух Panamera

“Семерка“, на первый взгляд, обычная, однако если заглянуть в салон, то всплывают интересные детали. Например, щиток приборов с тахометром, оцифрованным в милях. Скорее всего это экспортный вариант.

Машину выставили на продажу из экспозиции Зеленоградского музея ретро-автомобилей. За машину просят ни много ни мало 10 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что с какого западного автомобиля скопировали “Запорожец“.