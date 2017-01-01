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Почему ржавая "семерка" может продаваться по цене нового Logan

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“Семерка“, на первый взгляд, обычная, однако если заглянуть в салон, то всплывают интересные детали.
Машину выставили на продажу из экспозиции Зеленоградского музея ретро-автомобилей
Машину выставили на продажу из экспозиции Зеленоградского музея ретро-автомобилей
Скриншот видео

Что должно произойти со старым ВАЗ-2107, чтобы его сейчас продавали по цене нового Logan? Правильный ответ - известный хозяин, например, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает Автоцентр.

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Именно на этой 7-ке учился ездить автор фразы “Денег нет, но вы держитесь“. Судя по техпаспорту, машина на Медведева была зарегистрирована еще в 2001 году. С тех пор у политика появилось немало более дорогих приобретений.

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“Семерка“, на первый взгляд, обычная, однако если заглянуть в салон, то всплывают интересные детали. Например, щиток приборов с тахометром, оцифрованным в милях. Скорее всего это экспортный вариант.

Машину выставили на продажу из экспозиции Зеленоградского музея ретро-автомобилей. За машину просят ни много ни мало 10 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что с какого западного автомобиля скопировали “Запорожец“.

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Теги: ретроавто, семерка, ВАЗ-2107, Медведев
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