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За проезд по некоторым дорогам в Украине могут начать брать деньги

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Таким образом, учитывая, что платить придется водителям, подорожает также и проезд.
Строить дороги будут инвесторы, а предприниматели смогут брать деньги за проезд
Строить дороги будут инвесторы, а предприниматели смогут брать деньги за проезд
Александра Рокета

Некоторые дороги в Украине могут стать платными, сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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В данный момент разрабатываются проекты четырех концессионных дорог - строить их будут инвесторы, а предприниматели смогут брать деньги за проезд по созданной ими трассе.

Таким образом, учитывая, что платить придется водителям, подорожает также и проезд. Рассматриваются такие направления:

  • M-06 Львов-Стрый
  • M-09 Львов-Тернополь
  • lM-05 Киев-Белая Церковь
  • M-10 Львов-Краковец.

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Кроме этого ведомство планирует концессионные конкурсы в портах:

  • “Мариуполь“.
  • “Бердянск“.
  • “Одесса“.
  • Паромного комплекса в порту “Черноморск“.

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Также, министерство инфраструктуры участвует в подготовке местными общинами концессий аэропортов:

  • “Херсон“.
  • “Черновцы“.
  • “Запорожье“.
  • Терминал Cargo в аэропорту “Белая Церковь“.

Ранее сообщалось, что стало известно, когда достроят Шулявский мост.

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Теги: дорога, платные дороги, концессионная дорога
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Путин_xyйло    30.10.2019, 20:02
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