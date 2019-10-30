За проезд по некоторым дорогам в Украине могут начать брать деньги

Таким образом, учитывая, что платить придется водителям, подорожает также и проезд.

Строить дороги будут инвесторы, а предприниматели смогут брать деньги за проезд Александра Рокета

Некоторые дороги в Украине могут стать платными, сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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В данный момент разрабатываются проекты четырех концессионных дорог - строить их будут инвесторы, а предприниматели смогут брать деньги за проезд по созданной ими трассе.

Таким образом, учитывая, что платить придется водителям, подорожает также и проезд. Рассматриваются такие направления:

M-06 Львов-Стрый

M-09 Львов-Тернополь

lM-05 Киев-Белая Церковь

M-10 Львов-Краковец.

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Кроме этого ведомство планирует концессионные конкурсы в портах:

“Мариуполь“.

“Бердянск“.

“Одесса“.

Паромного комплекса в порту “Черноморск“.

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Также, министерство инфраструктуры участвует в подготовке местными общинами концессий аэропортов:

“Херсон“.

“Черновцы“.

“Запорожье“.

Терминал Cargo в аэропорту “Белая Церковь“.

Ранее сообщалось, что стало известно, когда достроят Шулявский мост.