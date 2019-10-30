За проезд по некоторым дорогам в Украине могут начать брать деньги
Некоторые дороги в Украине могут стать платными, сообщает министр инфраструктуры Владислав Криклий.
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В данный момент разрабатываются проекты четырех концессионных дорог - строить их будут инвесторы, а предприниматели смогут брать деньги за проезд по созданной ими трассе.
Таким образом, учитывая, что платить придется водителям, подорожает также и проезд. Рассматриваются такие направления:
- M-06 Львов-Стрый
- M-09 Львов-Тернополь
- lM-05 Киев-Белая Церковь
- M-10 Львов-Краковец.
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Кроме этого ведомство планирует концессионные конкурсы в портах:
- “Мариуполь“.
- “Бердянск“.
- “Одесса“.
- Паромного комплекса в порту “Черноморск“.
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Также, министерство инфраструктуры участвует в подготовке местными общинами концессий аэропортов:
- “Херсон“.
- “Черновцы“.
- “Запорожье“.
- Терминал Cargo в аэропорту “Белая Церковь“.
Ранее сообщалось, что стало известно, когда достроят Шулявский мост.
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