Стало известно, когда достроят Шулявский мост
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Многострадальный Шулявский путепровод собираются закончить до конца года. Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook.
Отмечается, что работы на путепроводе продолжаются днем и ночью, а все ответственные службы максимально придерживаются графика работ.
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“Рабочую неделю начинаем с проверки важных инфраструктурных объектов. Работы на Шулявском путепроводе идут очень активно и днем, и ночью. Все службы максимально придерживаются графика работ”, - заявил Поворозник.
Тем не менее, пока что конкретных дат окончания работ не называют.
Ранее сообщалось, почему постройка нового Шулявского моста выросла уже на 75% - объяснение.
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