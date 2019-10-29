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Стало известно, когда достроят Шулявский мост

Комментариев: 3
Отмечается, что работы на путепроводе продолжаются днем и ночью, а все ответственные службы максимально придерживаются графика работ.
Многострадальный Шулявский путепровод собираются закончить до конца года
Многострадальный Шулявский путепровод собираются закончить до конца года
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Многострадальный Шулявский путепровод собираются закончить до конца года. Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook.

Отмечается, что работы на путепроводе продолжаются днем и ночью, а все ответственные службы максимально придерживаются графика работ.

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“Рабочую неделю начинаем с проверки важных инфраструктурных объектов. Работы на Шулявском путепроводе идут очень активно и днем, и ночью. Все службы максимально придерживаются графика работ”, - заявил Поворозник.

Тем не менее, пока что конкретных дат окончания работ не называют.

Ранее сообщалось, почему постройка нового Шулявского моста выросла уже на 75% - объяснение.

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Теги: Шулявский мост, дороги, Кличко
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  29.10.2019, 19:43
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Ворьё.
Uvas    29.10.2019, 19:42
Оценка:  0
Uvas
Это означает еще строить минимум пол года
iviss    29.10.2019, 19:35
Оценка:  0
iviss
Со сьездом с Победы на Гетьмана когда решение будет? Не каких работ по сносу ЦЕХ-а завода нет. А без сноса ничего хорошего и не будет.
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