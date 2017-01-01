В "капсуле времени" обнаружили "новенький" 22-летний Honda Prelude
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Ставшее своего рода культовое авто Honda Prelude 1997 года продают на eBay за относительно небольшую цену - 16 тыс. долларов. Почему это не так уж много и чем интересен автомобиль, рассказал Автоцентр.
Действительно, такое авто можно найти и в Украине, причем дешевле. Вот только этот экземпляр, которому уже 22 года, практически новый. Его пробег - всего 8 тысяч километров.
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У данного купе даже резина родная. Он никогда не выезжал из гаража в дождь, а на кузове нет ни одной царапины. Мало того, на его задних сиденьях за 22 года никто не сидел.
Другие любопытные детали - это топовая версия SH с самым мощным 200-сильным вариантом 2,2-литровой четверки с VTEC и 5-ступенчатой МКПП.
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