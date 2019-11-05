В Украине каждые три часа погибает в ДТП один человек - в чем причина

Штрафы за превышение скорости совсем несерьезные - всего 250-510 грн.

В Украине в среднем каждые три часа погибает один человек в ДТП. Об этом сообщает “Сніданок з 1+1“ , со ссылкой на заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий

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Уровень смертности в нашей стране в 4 раза вше, чем в среднем в Европе. Большая часть ДТП происходит из-за превышения скорости.

По словам Белошицкого, штрафы за это нарушение несерьезные - всего 250-510 грн, тогда как в Германии превышение скорости будет стоить нарушителю 80-280 евро.

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В пятерку самых распространенных причин аварий также входят нарушения правил маневрирования и проезда перекрестков, несоблюдение дистанции и нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что опубликована самая свежая статистика рынка электрокаров в Украине.