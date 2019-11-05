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В Украине каждые три часа погибает в ДТП один человек - в чем причина

Комментариев: 4
Штрафы за превышение скорости совсем несерьезные - всего 250-510 грн.
В пятерку самых распространенных причин аварий входят нарушения правил маневрирования и проезда перекрестков
В пятерку самых распространенных причин аварий входят нарушения правил маневрирования и проезда перекрестков
depositphotos.com

В Украине в среднем каждые три часа погибает один человек в ДТП. Об этом сообщает “Сніданок з 1+1“ , со ссылкой на заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий 

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Уровень смертности в нашей стране в 4 раза вше, чем в среднем в Европе. Большая часть ДТП происходит из-за превышения скорости.

По словам Белошицкого, штрафы за это нарушение несерьезные - всего 250-510 грн, тогда как в Германии превышение скорости будет стоить нарушителю 80-280 евро.

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В пятерку самых распространенных причин аварий также входят нарушения правил маневрирования и проезда перекрестков, несоблюдение дистанции и нарушение правил проезда пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что опубликована самая свежая статистика рынка электрокаров в Украине.

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Теги: статистика, ДТП, полиция
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Комментариев (4)
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Via_dolorosa    05.11.2019, 15:29
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Via_dolorosa
Это всё культура вождения (быкотное поведение что по жизни что за рулём) + алкоголизм населения; скорее всего штрафы мало от этого помогут. Я например не представляю как можно заставить наших сограждан ездить 70 км/час. Разве что за превышение забирать машину на месяц и камер везде натыкать.
гость  (аноним)  05.11.2019, 15:17
Оценка:  0
гость
Сколько украдено на строительстве дорог в Украине, столько и человеческих жизней унесено.
гость  (аноним)  05.11.2019, 15:16
Оценка:  0
гость
При чем тут штрафы и превышение скорости? Дело в оленях за рулем, и качеством дорог! В Германии хоть 300км\час едь, и что? Для этого есть нормальные дороги, а у нас и стоя можно шею свернуть!
Мыкола    05.11.2019, 15:09
Оценка:  0
Мыкола
Твою мать! Нет хозяина в стране ! Каждый из дорвавшихся до корыта видит своей главной целью набить свой карман ! Неужели трудно ввести драконовские штрафы от которых бы невозможно было увернуться через суд? А о размещении элементарных видеокамер, фиксирующих превышение скорости, я вообще промолчу
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