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Почему пыльный 32-летний Ford Sierra продали по цене нового Mercedes S-Class

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Ford Sierra RS Cosworth оснащен 2,0-литровым 204-сильным турбомотором и 5-ступенчатой МКПП.
В данном случае речь о заряженной версии RS Cosworth
В данном случае речь о заряженной версии RS Cosworth
autocentre.ua

В Великобритании пустили с молотка любопытный хетчбэк Ford Sierra 1987 года. Пыльный автомобиль обошелся в 80 тысяч фунтов стерлингов (102 тысячи долларов). Об этом сообщает Автоцентр.

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В данном случае речь о заряженной версии RS Cosworth. Причем в идеальном состоянии, ведь с 1991 года он стоял в гараже.

У авто всего 11 827 километров пробега, то есть он почти новый, несмотря на возраст. Сейчас Ford Sierra RS Cosworth очень ценятся коллекционерами, однако значительная часть из 5545 выпущенных авто порядочно потрепаны. Тогда как этот в идеальном состоянии.

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Ford Sierra RS Cosworth оснащен 2,0-литровым 204-сильным турбомотором и 5-ступенчатой МКПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 6,5 с и может достичь 240 км/ч.

У авто всего 11 827 километров пробега, то есть он почти новый
У авто всего 11 827 километров пробега, то есть он почти новый
autocentre.ua

Ранее сообщалось, что в “капсуле времени“ обнаружили “новый“ 30-летний ВАЗ-2106.

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Теги: капсула времени, интересные авто, Ford Sierra
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