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Уникальные суперкары Pagani заполонили холл вокзала - фото

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Также приехали Pagani Zonda R, Zonda F, Zonda Cinque и новейший Huayra BC Roadster.
Уникальные суперкары Pagani заполонили холл вокзала - фото
© Pagani
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Уникальные суперкары Pagani заполонили холл вокзала - фото
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В Нью-Йорке начался интересный перфоманс с участием суперкаров Pagani. Об этом сообщает ТопЖыр.

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На центральный вокзал Нью-Йорка заехали 6 суперкаров Pagani. Редчайшие автомобили выставили прямо в главном вестибюле здания. В частности, туда приехали самое первое купе Pagani Zonda 1999 года и дорогущий Zonda HP Barchetta за 15 миллионов евро.

Также приехали Pagani Zonda R, Zonda F, Zonda Cinque и новейший Huayra BC Roadster. Суперкары Пагани простоят на вокзале несколько дней. Таким образом отмечают 20-летие марки.

Ранее сообщалось, что уникальный тюнингованный спорткар угнали прямо с выставки и таранили на нем полицию.

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Теги: история, суперкары, Pagani
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