Легендарный Snow Cruiser: История провала 17-метрового монстра для Антарктики

Питался монстр о двух дизельных шестицилиндровых двигателей Cummins, каждый из которых обладал мощность около 150 л.с.

Об уникальном автомобиле Snow Cruiser известно немногим, хотя авто заслуживает внимание. Об одном из самых интересных авто XX века рассказал Автоцентр.

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Автомобиль построили в середине 30-х годов в США для экспедиции в Антарктику. Тогда путешествие в эти края было очень опасным, поэтому правительство США не жалело средств на технику.

В итоге был построен впечатляющий грузовик Сноу Крузер, который можно смело описать как корабль на колесах, под 17 метров длиной.

Технически все было продуманным до мельчайших деталей. Обе управляемые оси, огромные колеса диаметром 3 метра, причём каждое из колес можно было независимо поднимать или опускать на высоту почти до одного метра.

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Питался этот монстр о двух дизельных шестицилиндровых двигателей Cummins, каждый из которых обладал мощность около 150 л.с. при 1800 об / мин и был состыкован с электрическим генератором. Такая установка позволяла машине развивать скорость в 48 км/ч. Запас хода без дозаправок - 8000 км (благодаря 9500 литровому топливному баку).

Вот только при погрузке автомобиль проломил деревянный настил и упал в воду. Воспользоваться им так и не удалось. Некоторое время им пользовались как стационарной станцией, после чего след авто потерялся.

Ранее сообщалось, что старенький ГАЗ 21 Волга оборудовали “начинкой“ седана Toyota Cresta.