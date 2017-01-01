В Виннице нашли редчайший супер-седан Opel Omega - чем интересно авто
В Украине обнаружен уникальный Opel Lotus Omega. Об этом сообщает в Facebook автолюбитель Roma Urraco.
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Всего таких супер-седанов было построено 950 штук (по некоторым данным 988 машин), 320 из которых были праворульными.
Соответственно, до наших дней более-менее живых и вообще сохранившихся экземпляров дошло очень мало
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Найденный в Виннице экземпляр находится в плачевном виде, за время простоя (а самой машине уже под 30 лет) с нее было снято или попросту украдено множество элементов как снаружи, так и в салоне.
Напомним, что этот супер-седан выпускался с 1990 по 1992 годы и мог на равных тягаться с спорткарами того времени.
Ранее сообщалось, что как двумя тягачами Mercedes буксируют поломанное метро в Амстердаме.
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