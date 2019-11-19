Сразу начали появляться всевозможные теории о том, кому же может принадлежать авто.

Не Криштиану Роналду: Известно имя покупателя самого дорогого авто в мире

Не Криштиану Роналду: Известно имя покупателя самого дорогого авто в мире

Помните самый дорогой автомобиль в мире, представленный ранее Bugatti на автосалоне в Женеве весной этого года. Гиперкар Bugatti La Voiture Noire был посвящен 110-летию бренда и стоил 18,9 млн. долларов.

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Тогда сразу начали появляться всевозможные теории о том, кому же может принадлежать авто. По одной из них, машину заказал себе Фердинанд Пих, но не дождавшись, ее умер. По другой, машину купил футболист Криштиану Роналду.

Теперь же стало известно настоящее имя покупателя. Им стал поклонник бренда Bugatti Бадр Ибн Сауд, принц Саудовской Аравии. В коллекции принца несколько Bugatti, среди которых самый первый Bugatti Chiron и концепт-кар Bugatti Vision Gran Turismo, приобретенный за $8 млн.

Ранее сообщалось, что на аукцион выставили роскошную коллекцию конфискованных суперкаров сына диктатора.