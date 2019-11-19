Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Не Криштиану Роналду: Известно имя покупателя самого дорогого авто в мире

Комментариев: 1
Сразу начали появляться всевозможные теории о том, кому же может принадлежать авто.
Не Криштиану Роналду: Известно имя покупателя самого дорогого авто в мире
© bugatti.com
Фото 1/5
Не Криштиану Роналду: Известно имя покупателя самого дорогого авто в мире
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Помните самый дорогой автомобиль в мире, представленный ранее Bugatti на автосалоне в Женеве весной этого года. Гиперкар Bugatti La Voiture Noire был посвящен 110-летию бренда и стоил 18,9 млн. долларов.

Читай также: Bugatti Centodieci 2020 удивил мотором на своей презентации

Тогда сразу начали появляться всевозможные теории о том, кому же может принадлежать авто. По одной из них, машину заказал себе Фердинанд Пих, но не дождавшись, ее умер. По другой, машину купил футболист Криштиану Роналду.

Теперь же стало известно настоящее имя покупателя. Им стал поклонник бренда Bugatti Бадр Ибн Сауд, принц Саудовской Аравии. В коллекции принца несколько Bugatti, среди которых самый первый Bugatti Chiron и концепт-кар Bugatti Vision Gran Turismo, приобретенный за $8 млн.

Ранее сообщалось, что на аукцион выставили роскошную коллекцию конфискованных суперкаров сына диктатора.

Поделись:
Теги: Bugatti La Voiture Noire, рекорд, дорогие авто
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Meritus    19.11.2019, 16:09
Оценка:  0
Meritus
Може собі дозволити, ось і купив. Як відомо, азіати (не жовтої раси) дуже люблять "понти".
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь