Советник Кличко рассказал, когда Киев избавится от маршруток

По словам Бахматова, проблема настолько объемная и критичная, что резко запретить их невозможно.

Киев не сможет избавится от маршруток в ближайшие 5-10 лет olx.ua

Киев не сможет избавится от маршруток в ближайшие 5-10 лет. Об этом заявил советник мэра Максим Бахматов в интервью LIGA.net.

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“От маршруток надо избавляться в том виде, в котором они есть… Маршрутки быстро закрывает проблему (перевозки), но глобально это идет во вред. С маршрутками надо прощаться, а с людьми, которые инвестируют в маршрутки, нужно договариваться о создании совместных маршрутов, об управлении. Только не в плане маршрутных такси - неприятных, грязных, как сейчас, - а обыкновенного транспорта - автобусов”, - сказал он.

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По словам Бахматова, проблема настолько объемная и критичная, что резко запретить их невозможно.

“Потому что мы должны завтра дать альтернативу в автобусах”, - пояснил он.

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