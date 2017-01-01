Функции "Укравтодора" ограничат, а дороги будут строить частные компании - Криклий

Aункции службы планируют передать частным компаниям.

Государственное предприятие “Автомобильные дороги Украины“ планируют расформировать уже весной 2020 года Facebook.com

В 2020 году в Украине могут передать ремонт и строительство дорог частным подрядчикам. Об этом сообщает “Интерфакс“ со ссылкой на слова Министра инфраструктуры Владислава Криклия.

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Государственное предприятие “Автомобильные дороги Украины“ планируют расформировать уже весной 2020 года.

Криклий отметил, что функции службы можно будет передать частным компаниям, которые не погрязли в бюрократии и смогут оперативно закупать лучшую технику.

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Криклий назвал “нормальной европейской практикой“ содержание и эксплуатацию дорог частными компаниями, а также пожаловался на неэффективность и коррупцию в региональных отделениях “Укравтодора“.

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