Функции "Укравтодора" ограничат, а дороги будут строить частные компании - Криклий
В 2020 году в Украине могут передать ремонт и строительство дорог частным подрядчикам. Об этом сообщает “Интерфакс“ со ссылкой на слова Министра инфраструктуры Владислава Криклия.
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Государственное предприятие “Автомобильные дороги Украины“ планируют расформировать уже весной 2020 года.
Криклий отметил, что функции службы можно будет передать частным компаниям, которые не погрязли в бюрократии и смогут оперативно закупать лучшую технику.
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Криклий назвал “нормальной европейской практикой“ содержание и эксплуатацию дорог частными компаниями, а также пожаловался на неэффективность и коррупцию в региональных отделениях “Укравтодора“.
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