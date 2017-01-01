Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Функции "Укравтодора" ограничат, а дороги будут строить частные компании - Криклий

Комментариев: 0
Aункции службы планируют передать частным компаниям.
Государственное предприятие “Автомобильные дороги Украины“ планируют расформировать уже весной 2020 года
Государственное предприятие “Автомобильные дороги Украины“ планируют расформировать уже весной 2020 года
Facebook.com

В 2020 году в Украине могут передать ремонт и строительство дорог частным подрядчикам. Об этом сообщает “Интерфакс“ со ссылкой на слова Министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Читай также: Украинец едва не сбил двух школьниц на переходе в Польше - видео

Государственное предприятие “Автомобильные дороги Украины“ планируют расформировать уже весной 2020 года.

Криклий отметил, что функции службы можно будет передать частным компаниям, которые не погрязли в бюрократии и смогут оперативно закупать лучшую технику.

Читай также: На дороге в Киеве зафиксировали рекордную скорость

Криклий назвал “нормальной европейской практикой“ содержание и эксплуатацию дорог частными компаниями, а также пожаловался на неэффективность и коррупцию в региональных отделениях “Укравтодора“.

Ранее сообщалось, как Nissan Leaf перенесет удар о дерево на скорости 84 км/ч.

Поделись:
Теги: дороги, ремонт, Укравтодор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь