Новый пикап Tesla сразился в перетягивании каната с Ford F-150 - видео

Результат не удивителен - пикап Тесла однозначно мощнее конкурента.

У Tesla Cybertruck проблем не возникло и электромобиль легко выиграл поединок Скриншот видео

Нравится ли вам Tesla, или нет, приготовьтесь к тому, что в ближайшее время будет достаточно новостей о компании Илона Маска.

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Новый пикап Cybertruck вызвал неоднозначную реакцию из-за необычного дизайна, но это не помешало компании приковать к себе внимание всего автомобильного мира.

Теперь опубликовали видео сравнения Cybertruck с самым популярным пикапом в США и мире - Ford F-150. Автомобили сразились в перетягивании каната.

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У Tesla Cybertruck проблем не возникло и электромобиль легко выиграл поединок. Видео запостил в своем Twitter Илон Маск.

И не удивительно - пикап Тесла однозначно мощнее конкурента. Точные цифры неизвестны, но если в перетягивании каната принимал участие топовый вариант с тремя моторами, то речь идет примерно о 800 л. с. против 325 у F-150.

Cybertruck pulls F-150 uphill pic.twitter.com/OfaqUkrDI3 — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2019

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