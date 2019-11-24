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Новый пикап Tesla сразился в перетягивании каната с Ford F-150 - видео

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Результат не удивителен - пикап Тесла однозначно мощнее конкурента.
У Tesla Cybertruck проблем не возникло и электромобиль легко выиграл поединок
У Tesla Cybertruck проблем не возникло и электромобиль легко выиграл поединок
Скриншот видео

Нравится ли вам Tesla, или нет, приготовьтесь к тому, что в ближайшее время будет достаточно новостей о компании Илона Маска.

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Новый пикап Cybertruck вызвал неоднозначную реакцию из-за необычного дизайна, но это не помешало компании приковать к себе внимание всего автомобильного мира.

Теперь опубликовали видео сравнения Cybertruck с самым популярным пикапом в США и мире - Ford F-150. Автомобили сразились в перетягивании каната.

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У Tesla Cybertruck проблем не возникло и электромобиль легко выиграл поединок. Видео запостил в своем Twitter Илон Маск.

И не удивительно - пикап Тесла однозначно мощнее конкурента. Точные цифры неизвестны, но если в перетягивании каната принимал участие топовый вариант с тремя моторами, то речь идет примерно о 800 л. с. против 325 у F-150.

Ранее сообщалось, что стало известно, как будет выглядеть новый Renault Kangoo 2020 - фото.

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Теги: Tesla Cybertruck, эксперимент, видео
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