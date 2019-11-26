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Чем удивил новенький кроссовер Chery Tiggo 7 2020 - появились фото

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Пока что это только концепт, но судя по фото модель является практически серийной.
Чем удивил новенький кроссовер Chery Tiggo 7 2020 - появились фото
© autocentre.ua
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Чем удивил новенький кроссовер Chery Tiggo 7 2020 - появились фото
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На автошоу в Гуанчжоу представили существенно обновленный кроссовер Chery Tiggo 7. Об этом сообщает Автоцентр.

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Пока что это только концепт, но судя по фото модель является практически серийной. Фото публиковали и раньше, но теперь появились и живые снимки, в том числе с изображениями интерьера.

Салон Chery Tiggo 7 привлекает внимание цифровой панелью приборов, новым дизайном центральной панели с увеличенным монитором медиацентра, а также яркой двухцветной отделкой.

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1,5-литровый турбомотор теперь предлагается в двух вариантах мощности – на 156 и 197 л.с. В продаже Chery Tiggo 7 2020 появится не раньше следующего года. Цены и время поставки за пределы Китая пока не известны.

Ранее сообщалось, что новейший электрокар Mercedes будут продавать дешевле Tesla.

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Теги: авто, Chery Tiggo 7, концепт
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Комментариев (1)
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zadneprohodchik    26.11.2019, 13:55
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zadneprohodchik
никогда не понимал тех кто покупает китайцев, накуя? консерва типа лайноса.
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