Чем удивил новенький кроссовер Chery Tiggo 7 2020 - появились фото

Пока что это только концепт, но судя по фото модель является практически серийной.

На автошоу в Гуанчжоу представили существенно обновленный кроссовер Chery Tiggo 7. Об этом сообщает Автоцентр.

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Пока что это только концепт, но судя по фото модель является практически серийной. Фото публиковали и раньше, но теперь появились и живые снимки, в том числе с изображениями интерьера.

Салон Chery Tiggo 7 привлекает внимание цифровой панелью приборов, новым дизайном центральной панели с увеличенным монитором медиацентра, а также яркой двухцветной отделкой.

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1,5-литровый турбомотор теперь предлагается в двух вариантах мощности – на 156 и 197 л.с. В продаже Chery Tiggo 7 2020 появится не раньше следующего года. Цены и время поставки за пределы Китая пока не известны.

Ранее сообщалось, что новейший электрокар Mercedes будут продавать дешевле Tesla.