Уникальный спорткар-внедорожник Ferrari Dino "пустят с молотка"

Интересно, что и обычная Ferrari Dino 308 GT4 достаточно редкая. А тут вообще уникальная внедорожная версия.

В Саудовской Аравии продают с аукциона уникальный внедорожный спорткар Ferrari. Об этом сообщает Автоцентр.

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Интересно, что и обычная Ferrari Dino 308 GT4 достаточно редкая. Среднемоторное купе с дизайном от Марчелло Гандини (автора Lamborghini Countach и Lancia Stratos) и трехлитровым 240-сильным V8 разгоняется до сотни за 6,4 с и развивает 250 км/ч.

А в данном случае машину еще и погдготовили к внедорожью. У Ferrari Dino 308 увеличен клиренс, перебрана подвеска и установлены 15-дюймовые внедорожные шины Michelin размером 205/70 VR15. Кроме того, у автомобиля дополнительная передняя оптика Hella, антенна и оригинальная красно-черная окраска.

Ранее сообщалось, что в Сети продают уникальный "Бэтмобиль" с настоящей турбиной от Boeing - видео заезда.